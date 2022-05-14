Kariyer etkinliklerine devam

Etkinlikler kapsamında Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Mülki İdare Amirliği ve Devlet Toplum İlişkileri’ konulu panel düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kadir Taner Eser’in konuşmacı olarak katıldığı panele Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Dr. Alper Mumyakmaz’ın yaptığı ‘Mülki İdare Amirliği ve Devlet Toplum İlişkileri’ konulu panele geçildi. Panelde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kadir Taner Eser; köklü bir devlet geleneğine dayanan mülki idare sistemi, mülki idare sisteminin işleyişi, mülki idarenin işlev alanları, mülki idare amirliği neden tercih edilmeli, mesleğin işlevleri ve devlet toplum ilişkilerinin inşası konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Üniversitenin marka üniversite olma yolunda hedeflerinin olduğunu belirten Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversitemizin mottosu ve sloganı ‘Karalılıkla, Başarıya...’ İnanmak başarmanın yarısıdır, ilkesiyle sloganımızı belirledik. Karalılıkla hedefe odaklanan, başarıyı isteyen ve bu inançla hareket eden bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin de kariyer hedeflerini ve gelecek mesleklerini bu inanç ve karalılıkla belirlemelerinde sizin gibi değerli başarı hikâyelerini önemsiyoruz. Sizlerin bu unvanlara erişmeniz ve kariyerlerinizdeki dönüm noktalarından sapmadan başarıya ulaşmanız öğrencilerimizin bu konuda besleneceği önemli bir kaynak olacaktır. Bugün kariyer etkinlikleri kapsamında sizlerin değerli katkılarıyla mülki idare amirliği mesleği konusunda öğrencilerimizin ufku açıldı. Sizleri üniversitemizde ağırlamaktan ve panele katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Karadağ, panele katılımlarından dolayı İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti ve İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kadir Taner Eser’e plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu. •Haber Merkezi•

