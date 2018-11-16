Karışımlı Yem Bitkisi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesinde, hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılması için yem bitkileri ekimiyle üretiminin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Son yıllarda İlimizde yem bitkileri alanlarında gözle görünür bir artış olmuştur. İlimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hemen hepsi yem bitkisi ekimi yapmaktadır. Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekimi, hayvancılıkta artan girdi maliyetlerinin daha aza indirilmesi, ekilen bu yem bitkilerinden birim alandan alınan veriminin yükseltmesi açısından önemli bir alternatiftir. Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda macar fiği, yem bezelyesi, yulaf ve buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır’’ dedi.