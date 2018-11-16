Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93297
ALTIN
210.011
DOLAR
5.3165
STERLİN
6.8758
EURO
6.0196

Karışımlı Yem Bitkisi

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ot verimi alınabilmesi, karışım yem bitkisi ekimini çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla Boğazlıyan Yenipazar Beldesi ile Şefaatli Akcami köylerinde deneme amaçlı ekimler yapıldı.

Karışımlı Yem Bitkisi

TÜRKİYE’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden Yozgat’ta yem bitkisi ekimlerinde daha fazla ot verimi alınabilmesi, karışım yem bitkisi ekimini çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla Boğazlıyan Yenipazar Beldesi ile Şefaatli Akcami köylerinde deneme amaçlı ekimler yapıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:54
15 Okunma
Karışımlı Yem Bitkisi

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçinin gelir seviyesinin yükseltilmesinde, hayvancılığın geliştirilmesi ve verimin artırılması için yem bitkileri ekimiyle üretiminin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Özdemir, ‘’Son yıllarda İlimizde yem bitkileri alanlarında gözle görünür bir artış olmuştur. İlimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hemen hepsi yem bitkisi ekimi yapmaktadır. Buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekimi, hayvancılıkta artan girdi maliyetlerinin daha aza indirilmesi, ekilen bu yem bitkilerinden birim alandan alınan veriminin yükseltmesi açısından önemli bir alternatiftir. Yapılan ekimlerde kullanılan karışım yem bitkisi tohumluğunda macar fiği, yem bezelyesi, yulaf ve buğday bulunmaktadır. Bu şekilde karışımla ekim yapılması ile hem birim alandan alınan verim artmakta hem de üretilen yemin besin ve protein değerleri artması ile birlikte hayvancılıkta verimi artırmaktadır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Karışımlı Yem Bitkisi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK
YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK
Orman Lezzetleri Akdağ’da
Orman Lezzetleri Akdağ’da
Hırsızlık zanlıları yakalandı
Hırsızlık zanlıları yakalandı
Uzunlu’ya orman
Uzunlu’ya orman
TÜBİTAK Destek Programı
TÜBİTAK Destek Programı
TANAP ve ORAN Destekli yatırım
TANAP ve ORAN Destekli yatırım

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim