Karınca yuvaları dikkat çekiyor

Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 200 karınca yuvasında bulunan kırmızı orman karıncaları, ormana zarar veren kene dahil kabuklu böceklerin yaşamasına izin vermiyor. Zararlı böcekleri, karıncalar salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiriyor. Dev karınca yuvaları ise görenleri şaşkına çeviriyor.