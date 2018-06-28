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Karınca yuvaları dikkat çekiyor

TÜRKİYE’nin ilk Milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan yüzlerce dev karınca yuvası görenleri şaşkına çeviriyor.

Karınca yuvaları dikkat çekiyor

TÜRKİYE’nin ilk Milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında bulunan yüzlerce dev karınca yuvası görenleri şaşkına çeviriyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Karınca yuvaları dikkat çekiyor

Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 200 karınca yuvasında bulunan kırmızı orman karıncaları, ormana zarar veren kene dahil kabuklu böceklerin yaşamasına izin vermiyor. Zararlı böcekleri, karıncalar salgıladıkları formik asitle etkisiz hale getiriyor. Dev karınca yuvaları ise görenleri şaşkına çeviriyor. 

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