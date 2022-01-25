Karın tadını onlar çıkardı

Uzun zamandır kuraklık nedeniyle beklenen kar yağışı hafta sonu etkili oldu. Son 10 yılın en yoğun kar yağışında il merkezinde kar kalındığı 60 santimin üzerine çıkarken, karın güzelliğini gören çocuklar ise mahallelerindeki sokaklara döküldü. Kimileri kartopu oynayarak, kimileri kızak kayarak karın tadını çıkardılar. Uzun süredir bu kadar çok eğlenmediklerini dile getiren çocuklar, karın yağışının en çok kendilerini sevindirdiğini söylediler. Hem kartopu oynadıklarını hem de kızak kayarak eğlendiklerini belirten çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmediklerini ifade ettiler.