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Karın keyfini çıkarıyorlar

YOZGAT’ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Karın keyfini çıkarıyorlar

YOZGAT’ta kar yağışının ardından çocuklar ve büyükler kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:23
Karın keyfini çıkarıyorlar

Akşam saatlerinde ellerinde naylon poşet, leğen ve kızaklarla mahalle arasındaki yokuşlarda toplanan vatandaşlar, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi. Kızak kayan çocuklardan 10 yaşındaki Berkay Taşarslan, yarıyıl tatilinde Adana'dan Yozgat'a geldiğini söyledi.  Kar yağışını hiç görmediğini ifade eden Taşarslan, "Yerde görmüştüm ama yağdığı sırada hiç görmemiştim. İlk defa gördüm, arkadaşlarla birlikte çıkıp kardan adam yaptık, kartopu oynayıp kızak kaydık çok eğlendik" dedi.

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Karın Keyfini çıkarıyorlar
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