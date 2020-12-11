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KARiKATURU BiRiNCi OLDU

İnsan Hakları Günü kapsamında Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya Sorgun’dan katılan Hüseyin Çevik, yaptığı karikatür ile Türkiye birincisi oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 00:20
KARiKATURU BiRiNCi OLDU

SORGUN Türk Telekom Anadolu Lisesi Öğrencisi Hüseyin Çevik, İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen yarışmaya gönderdiği karikatür ile Türkiye birincisi oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, karikatür yarışmasında Türkiye Birincisi olan Hüseyin Çevik'i tebrik etti. Yazıcı, yarışmanın Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlendiğini bildirdi. Yazıcı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından organize edilen ‘İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları’ konulu karikatür, öykü ve şiir yarışması yapıldığını aktardı. Yazıcı, ‘’Bahse konu yarışmada İlimiz Sorgun ilçesi Türk Telekom Anadolu Lisesi 12/B Sınıfı Öğrencisi Hüseyin Çevik, karikatür dalında 81 İl birincileri arasından ‘Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ tarafından değerlendirmeye alınarak, Türkiye birincisi seçilmiştir.  Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz’’ ifadelerini kullandı. 

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KARiKATURU BiRiNCi OLDU
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