Kardeşlik Projesi

Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda her iki ilçe müdürlüğünün teknik personeli tarafından proje konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Kaymakam Fatih Okumuş, projesinin tanıtım toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, seracılık konularındaki üreticilerin talepleriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Başkan Coşar, ‘’Ürün kalitesiyle, sürekliliğiyle, ilçemize ve ülkemize katma değer katacak üreticilerimizin her zaman yanındayız’’ dedi. Tarım sektörünün insanlar için hayati, ülkemiz için ise stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekildi. Tarım sektörünün besin ihtiyacının karşılanmasının yanında milli gelire, ihracata, istihdama, kırsal kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı önemli bir sektör olduğunun altı çizildi. İki ilçe kurumu arasındaki birlikteliğin her iki ilçeye de katkı sağlayacağına vurgu yapılarak, ‘Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması güç olarak geri dönecektir. Projedeki amaç belli alanlardaki verimliği arttırmaktır. Özellikle örtü altı üretim konusunda Boğazlıyan'ı öne çıkartacak bir yaklaşım tarzıyla bu alandaki gelişmelerin sağlanmasına yönelik adımlar atılacaktır’ denildi.