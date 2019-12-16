Kısa adı İHH olan İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçiriyor. Kış en çok küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların geceleri daha sıcak bir yuvada sağlıklı bir şekilde uyumaları için eksiklerini tamamlamaya gayret gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı da mağdurların her kış ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor’ denildi. Açıklamada, 2019 yalı kış yardımları kapsamında Gebze ve Tuzla İHH Kadın kolları ile Yozgat İHH arasında İhtiyaç sahibi çocukların yüzündeki tebessüme vesile olmak için ‘Kardeşlik Köprüsü' kurulduğuna yer verildi. Yozgat İHH'nın hamiliğini üstlendiği toplam 106 çocuk, Gebze ve Tuzla İHH’nın destekleriyle Novada LCW Waikiki mağazasında giydirilerek ihtiyaçları karşılandı.