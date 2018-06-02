Kardeşlik iftarı

Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, din görevlileri, hayırsever vatandaşlar, yetim, öksüz çocuklar ve aileleri ile davetlilerin katıldığı programda, hep birlikte iftar yapmanın mutluluğu yaşandı. Katılımcılar yetim ve öksüzler ile aynı masada yemeklerini paylaştı. Kaymakam Davut Sinanoğlu, Ramazan Ayı’nın güzellikleriyle gönüllerin ve sofraların birleştiğini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, Ramazan Ayı'nın paylaşma, yardımlaşma ve birlikteliğin sağlanması için bir fırsat olduğunu, davete icabet eden herkese teşekkür ederek, misafirlerin Mübarek Ramazan Ayı’nı tebrik etti. Sinanoğlu, "Bu uygulanan proje çok önemli. Daha da geliştirilebilir. Burada öksüz, yetim ve aileleri ile birlikte olmanın sevincini ve coşkusunu yaşadık. İlçe Müftülüğüne ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Müftü Mehmet Güler ise, "İlçe müftülüğü olarak planlamalar yaptıklarını, toplumun dezavantajlı grupları olarak nitelendirilen kesimlerine ulaşarak, onlarla sofralarımızı paylaşalım. Onlarla hem hal olalım, onlar için de iftarlarda huzurun ve mutluluğun olmasını bir şekilde sağlamaya çalışalım istedik. Bunu temin etmek üzere bugün beraberiz. Bu rahmet ayında yetimlerle iftar etmenin bahtiyarlığını hep beraber yaşıyoruz" diye konuştu.

YETİM GÜLERSE DÜNYA GÜLER

Müftü Güler, yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, onların Ramazan neşelerine ortak olmak amacı ile kardeşlik iftarını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Müftü Güler, “Bugün bizim için çok özel ve değerli olan kardeşlerimizle birlikte iftar yapalım istedik. Gerek annesi, gerekse babasını kaybetmiş çocuklarımızla bu özel günü dolu dolu yaşamak istedik. Onlarla iftarımızı açtık. Onların gönüllerine umut olmak istedik. Unutmamalı ki yetim gülerse, dünya güler. Dinimizde de öksüz ve yetime sahip çıkmak, onlarla ilgilenmek çok önemlidir. Davetimize bizi kırmayıp teşrif edip, iftar soframızı zenginleştiren tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu iftarın düzenlenmesinde emeği geçen hayırsever vatandaşımıza da teşekkürlerimiz sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Müftü Güler, 4 yıldır eğitim ve öğretim döneminde her Kur'an Kursunda 'Bir Yetimin Olsun' projesini uyguladıklarını, bu kapsamda ilçe genelinde bulunan 20 Kur'an Kursu'nda kendi mahallesinde, kasabasında köyünde bulunan yetimlerin belirlenip, o yetimin ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi. Daha sonra, Kaymakam Davut Sinanoğlu, yetim ailelerine iftar programına katkılarından dolayı Fahrettin Yazılıtaş'a teşekkür etti, günün anısına plaket verdi. İlçe Müftülüğünce yetim çocuklarına kıyafet ve çeşitli yardımlarda bulunuldu.