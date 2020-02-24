KARDEŞLERiN ANLAMLI BULUŞMASI

Aydıncık ilçesi eski Belediye Başkanı Ahmet Demirel’in babası, Oğuz Boylarından gelen Osmanlı Beylerinden Osman Kahyanın oğlu Ahmet Kâğ sülalesinin son çınarlarından 91 yaşındaki Ali Osman Demirel, en küçük kardeşi olan Gül Fidan Demirel Türker’i ziyaret etti. Her ikisi de yaşlı ve rahatsız olan ilçenin en yaşlı iki kardeşinin buluşması duyulu anlara da neden oldu. Eski Başkan Ahmet Demirel, ‘’Aile reisimiz babam, bacısını ziyaret ederek, birbirlerinden helallik aldılar. Bize, hasta ziyaretlerinde, akrabalar arasında büyük-küçüğü olmadığını, anne, baba, kardeş, yakın akraba ve komşuluk ilişkilerinin İslam dininde hutbe konusu olduğunu belirtip, önemini hatırlattılar’’ dedi.