Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

Kardeşlerden mektup

YERKÖY ilçesinde Tuğba ve Rana isimli ikiz kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdıkları mektubu kendisine ulaştırması için Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu'na teslim etti.

Kardeşlerden mektup

YERKÖY ilçesinde Tuğba ve Rana isimli ikiz kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdıkları mektubu kendisine ulaştırması için Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu'na teslim etti.

30 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
15 Okunma
Kardeşlerden mektup

Kardeşler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgimiz, güvenimiz doğrultusunda kendisine başarı, tebrik ve güzel temennilerimizi belirten bir mektup yazmak istedik. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ülkemiz gelişti, değişti ve çok güçlendi. Türkiye inşallah bu seçimden sonra daha da önü açık bir ülke haline gelecek ve bizim geleceğimizde bu sayede inşallah daha güvenli ve gelişmiş bir ortamda ilerleyecek. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a yeni görevinde de başarılar diliyor ve tebrik ediyoruz" diye konuştular.

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ise, "Başarı, tebrik ve güzel temennilerini yazan Rana ve Tuğba Karataş isimli ikiz evlatlarımız mektuplarını iletmem için tarafıma emanet ettiler. Bu güzel emaneti hazırlayan, geleceğimizin emaneti yavrularımıza hayatta başarılar dilerim. Bizde bu emaneti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Posta vasıtası ile ileteceğiz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ÇEŞKA’DAN BAKIŞ
ÇEŞKA’DAN BAKIŞ
Kadın konuşulacak
Kadın konuşulacak
Kadınlara seminer
Kadınlara seminer
Öğretmenlere teşekkür
Öğretmenlere teşekkür
Haşerelerle Mücadele
Haşerelerle Mücadele
Barınak tamam
Barınak tamam

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim