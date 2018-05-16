Kardeşler yasa boğdu

YERKÖY İlçesinin Hacılı Köyü’nde ikamet eden aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra, özel otomobilleriyle İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan iki kız kardeşin geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirmesi, Yerköy ile birlikte Yozgat ve İstanbul’daki tanıdıklarını yasa boğdu.