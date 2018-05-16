Kardeşler yasa boğdu

Merkezi İstanbul’da bulunan Yozgatlılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasret Poyraz (37), ablası Hatice Arslan (38) ve yeğeni 4 yaşındaki Sena Ada Arslan ile birlikte köydeki aile büyüklerini ziyaret etti. Önceki gün akşam saatlerinde Hasret Poyraz, kullandığı 34 MRH 65 plakalı otomobille uluslararası E-88 Karayolunun Sekili köyü yakınlarına geldiklerinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen otomobilin sürücüsü Hasret Poyraz ile ablası Hatice Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Sena Ada Arslan ise yaralanarak, Yerköy Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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