Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile ‘Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürülen 2021 yılı vekâletle kurban organizasyonuna ilk bağış yapıldı. Çandır İlçe Müftüsü Murat Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı Çandır Şubesine vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu. Yılmaz, bütün vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfının Vekaletle Kurban Bağışı Organizasyonu'na katılmaya davet ederek, ‘’Emanetleriniz emanetimizdir. 2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hayırlara vesile olsun’’ dedi.