Kardeş şehre tebrik

Hemşerimiz Cemil Çiçek’in TBMM Başkanlığı döneminde Yozgat ile Kırgızistan Meclis Başkanı’nın memleketin Oş şehri iki kardeş şehir ilan edilmişti. O günden bugüne çeşitli kültürel ve sosyal etkinlik ve projelerle temaslarını sürdüren iki şehir, son olarak Oş şehrinin 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması vesilesiyle yeniden iletişime geçti. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Başkanvekili Ali Akgül, Oş Belediye Başkanı Taalaibek Nasirbekovinh’e gönderdiği mesajda şu cümlelere yer verdi.”2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmeniz, kardeş şehir olarak biz Yozgat halkını mutlu etmiştir. Sizin adınıza gurur duyduk ve mutlu olduk. Şehrinizin 2019 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesini Oş şehri halkı adına şahsınızda kutluyor, sizleri tebrik ediyor, kardeşlerimize hayır ve uğur getirmesini diliyorum. Sosyal ve kültürel ilişkilerimizin bundan böyle daha canlı bir şekilde devam etmesini diliyor, tarihi kardeşlik duygularımızın tazeleneceğine, güçleneceğine inancımız tamdır. ”