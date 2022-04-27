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Kardeş Şehir' müftüleri Yozgat’ta

Yozgat Müftülüğü tarafından 'Kardeş Şehir' projesi kapsamında komşu il müftüleri Yozgat’ta ağırlandı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 01:42
Kardeş Şehir' müftüleri Yozgat’ta

Ramazan ayı, vaaz ve irşad faaliyetlerine ivme kazandırmak, komşu ve kardeş şehir il müftülükleri arasında iletişimi artırmak ve hizmet birliğini sağlamak maksadıyla program düzenlendi. Program kapsamında çevre il müftüleri ve müftü yardımcıları Yozgat’a gelerek farklı camilerde vaaz ve nasihatte bulundu. İş İnsanı Bilal Şahin tarafından verilen iftar yemeği sonra il müftüleri ve müftü yardımcıları Çapanoğlu, Bilal Şahin, Abdülhamithan, H. Bahri Akdağ, Hamamcıoğlu, Nakıbzade camilerinde cemaatle bir araya geldi. Program kapsamında, Çapanoğlu Büyük Caminde Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman, Bilal Şahin Caminde Çorum Müftüsü Muharrem Biçer, Abdülhamithan Caminde Kırıkkale Müftüsü H. Hayri Yaşar, H. Bahri Akdağ Caminde Çorum İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Hamamcıoğlu Caminde Çorum İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, Nakıbzade Caminde Kırşehir İl Müftü Yardımcısı H. Ahmet Başaran teravih namazı öncesi cemaate vaaz vererek nasihatte bulundu.
İl Müftüsü Ali Gülden 'Kardeş Şehir' projesi kapsamında davete icabet eden İl Müftüleri ve Müftü Yardımcılarına teşekkür etti. Yozgat halkı ve cami cemaati uygulamadan memnuniyetlerini dile getirirken, Kardeş şehir müftüleri, Yozgatlıların göstermiş olduğu ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek ev sahipliğinden dolayı Gülden’e teşekkür ettiler.
•Rabia Şahin•

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