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Kardeş şehir

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen ‘2022 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi’ kapsamında Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kırşehir’de düzenlenen programa katıldı.

24 Nisan 2022 Pazar 00:04
Kardeş şehir

Proje kapsamında, vaaz ve irşad faaliyetlerine ivme kazandırmak, birbirlerine komşu olan şehirlerin il müftüleri arasında iletişimi artırmak ve hizmet birliğini sağlamak maksadıyla Çorum, Kırıkkale ve ardından Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın daveti üzerine Kırşehir illerine ziyaretler gerçekleştirdi Program kapsamında, İl Müftüsü Ali Gülden Çarşı Caminde, Cuma namazı öncesinde vaaz-u nasihatte bulundu. Cuma namazından sonra cemaat ile görüşen Gülden ‘Kardeş Şehir’ müftüleri buluşması kapsamında, çevre illerde misafir olarak bulunduğunu ve Kırşehirlilerin göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ev sahipliğinden dolayı İl Müftüsü Mehmet Yaman’a teşekkür etti.

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