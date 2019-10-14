Kardeş Şehir buluşması

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘Kardeş Belediye’ olarak ilan ettikleri Belçika’nın Hainaut eyaletinde bulunan Chapelle-Lez-Herlaimont şehrinden gelen heyeti ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Chapelle-Lez-Herlaimont Belediye Başkanı Karl De Vos, Belediye Başkan Yardımcısı Bruno Scala, Piéton Türk Evi Başkanı Zeki Yarol ile birlikteBoğazlıyan’a geldi. Başkan Coşar, heyet üyelerini ağırlayıp, iki belediye arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılabilecekler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.