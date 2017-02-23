Kardeş borsalar fuarda

İki kardeş borsa olan Kırıkkale Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret Borsası meclis üyeleri ANFAŞ Fuarcılık tarafından 15-18 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center da gerçekleştirilen 24’üncü Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product)’na katıldılar.

Üç gün süren fuar ziyaretinde iki borsanın meclis üyeleri birlikte fuarda açılan stantlarda incelemelerde bulunarak yeni teknolojiler hakkında detaylı bilgiler aldı. İki kardeş borsa arasında ilk şehir dışı faaliyet olması nedeniyle ziyaret aynı zamanda iki borsa meclis üyelerinin kaynaşmasını sağladı.