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Kardeş borsalar fuarda

23 Şubat 2017 Perşembe 06:00
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Yozgat Ticaret Borsası ve Kırıkkale Ticaret Borsalarının aralarındaki işbirliğini artırmak, iletişimi güçlendirmek, ortak faaliyetler tertip etmek, nitelikli projelere birlikte imza atmak ve bu ortaklığın bölgede bulunan diğer oda ve borsalara örnek olması amacıyla düzenledikleri protokolün ardından Yozgat ve Kırıkkale Ticaret Borsalarının üyeleri birlikte Antalya’da düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldılar.

Kardeş borsalar fuarda
İki kardeş borsa olan Kırıkkale Ticaret Borsası ve Yozgat Ticaret Borsası meclis üyeleri ANFAŞ Fuarcılık tarafından 15-18 Şubat 2017 tarihlerinde Antalya Expo Center da gerçekleştirilen 24’üncü Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product)’na katıldılar. 
Üç gün süren fuar ziyaretinde iki borsanın meclis üyeleri birlikte fuarda açılan stantlarda incelemelerde bulunarak yeni teknolojiler hakkında detaylı bilgiler aldı. İki kardeş borsa arasında ilk şehir dışı faaliyet olması nedeniyle ziyaret aynı zamanda iki borsa meclis üyelerinin kaynaşmasını sağladı. 
Food Product hitap ettigi coğrafya kapsamında büyük merakla beklenen bir etkinlik olarak yer almaktadır. Gıda ve gastronomi kültüründe başı çeken bu etkinlikte, sergilenen ürünlerin yanı sıra; ilgili endüstrinin en iyi uygulamaları ve son yeniliklerini sunan bir platformdur. Food Product’ın son derece başarılı ve geniş katılımlı, iş üreten, uluslararası alıcıların katıldığı bir organizasyonda birleştiği ve geçmişten gelen istikrarlı deneyimi olan etkinlikler olması değerini artırmaktadır.

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