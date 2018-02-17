Yozgat’ın yüksek kesimlerinde, normalde Mart ayının son haftasından itibaren açması gereken baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Açan çiğdemlerin üzerine önceki gün gece kar yağdı. Kar altında kalan, çiğdemler, güneşi görünce bu kez kardelen gibi karı delercesine gün yüzüne çıktı.