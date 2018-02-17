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Kardelen gibi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde doğanın uyanmasına neden oldu.

Kardelen gibi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Şubat ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde doğanın uyanmasına neden oldu.

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Kardelen gibi

Yozgat’ın yüksek kesimlerinde, normalde Mart ayının son haftasından itibaren açması gereken baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.
Açan çiğdemlerin üzerine önceki gün gece kar yağdı. Kar altında kalan, çiğdemler, güneşi görünce bu kez kardelen gibi karı delercesine gün yüzüne çıktı.

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