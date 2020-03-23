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Kardelen değil, Çiğdem

Güneşi gören çiğdemler, karın altından yüzünü gösterdi.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:15
Kardelen değil, Çiğdem

GEÇTİĞİMİZ hafta tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın ardından havanın mevsim normallerine dönmesi, güneşin yüzünü göstermesi baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemlerin de kar altından yüzünü göstermesine neden oldu. 72 türünün bulunduğu, Türkiye’de 19 türünün endemik bitki sınıfında yer alan çiğdemler Yozgat’ın yüksek kesimlerinde daha önce çiçek açtı. Ancak, geçtiğimiz hafta boyunca yağan karın altında kalan çiğdemler, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kar altından çıkıp, serpildi. Çiçek açan çiğdemlerin Yozgat’ta iki türünün görüldüğü kaydedildi. Öksüz oğlan adı verilen türünün Yozgat’ta son yıllarda çok nadir görülebildiği, sarı renkli olanın ise her yıl açmaya devam ederek, baharın güzel ışıklarıyla doğayı süsleme devam ediyor. FTOĞRAFLAR: SEYFİ ÇELİKKAYA 

Anahtar Kelimeler:
Kardelen DeğilÇiğdem
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