Karda drift pahalıya mal oldu

Akdağmadeni’nde dün gece bir okulun bahçesine girerek drift yapan sürücüler okulun güvenlik kamerasına yakalandılar. Okul yönetimi durumu Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, drift yapan iki araç sürücüsünden tespit ettikleri R.B. isimli şahsa 5 bin 10 lira para cezası uygulayarak sürücünün ehliyetine el koydu ve aracını iki ay trafikten men etti. Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ziya Akkaya, “Okulun güvenlik kamerasından tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladık'' dedi.