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KARAYOLUNDA SON DURUM

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat il genelinde devam eden karayolu ulaşım ağındaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp, özellikle Uluslararası E-88 Karayolu ile Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolu, Çorum ve Tokat bölgesindeki yerleşim alanlarını Hava Limanına bağlayacak yeni karayolunun biran önce tamamlanması konusunda destek istedi.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:48
KARAYOLUNDA SON DURUM

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek, Yozgat’ın ulaşım projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. 
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf  Başer, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’na Yozgat’ın proje ve taleplerine vermiş olduğu destek için teşekkür etti. Yozgat il genelinde Karayolları tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Alaca-Zile bağlantılı, Yozgat’ın Çekerek ve Aydıncık ilçelerini de kapsayan 32 kilometre uzunluğundaki yolda bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor.  Sorgun-Akdağmadeni yol ayrımı 7,5 kilometre uzunluğundaki Çiğdemli yolu, 61 kilometre uzunluğundaki Yerköy, Yozgat, Sorgun yolundaki çalışmalar hakkında da bilgi alan Başer, bu yoldaki çalışmaların, özellikle şehir içi kesimlerinde bitirilmesini talep etti. 
Sorgun-Akdağmadeni Sivas il sınırına olan 109 kilometre uzunluğundaki yolun önemli bölümündeki çalışmaların tamamlandığı, Yozgat-Alaca Yolundaki çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Yozgat-Şefaatli-Kozaklı bağlantılı yoldaki çalışmaların sonuna yaklaşıldı. Çiğdemli-Beyyurdu-Çekerek-Tokat il sınırı bağlantılı yolun kapsamında yer alan Çiğdemli-Çekerek yolunun 30,2 kilometresi ve Çekerek Çevre yolu ile Tokat il sınırı yollarının 14,1 kilometresi olmak üzere toplam 44,3 kilometre uzunluğundaki yol bölünmüş yol olarak yenilenmeye başlandığı bildirildi. Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan yolu, Yozgat Boğazlıyan ayrımı Musabeyli Yolu, Sorgun-Çekerek ayrımı Çiğdemli Kadışehri yolu, Yozgat Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Bağlantı Yolu, Akdağmadeni Yüksek Hızlı Tren İstasyonu Bağlantı Yolu ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgiler alan Başer, Yozgat il genelindeki tüm karayolu ağındaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. •İhsan Çelikkaya•

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