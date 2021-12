Karayollarında etkin hizmet

2003 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardıklarını kaydeden Karaismailoğlu, köprü ve viyadük uzunlunu da 724 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğunu 600 kilometre artırarak 650 kilometreye yükselttiklerini aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ‘’Bölünmüş yollar sayesinde, yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttik. Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik’’ dedi. Çiftçinin tarlasındaki ürünü, sanayicinin ürettiği malı ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaştırması ve esnafın daha güvenli ticaret yapması için Türkiye’nin her ilini bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, ‘’İnşa ettiğimiz her bir kilometre yolla, köprüyle, viyadükle, tünelle ülkemizin her köşesi artık Türkiye’nin merkezi oldu’’ diye konuştu. Yapılan bu yatırımlardan Kırıkkale’nin de hak ettiği payı aldığını, almaya da devam edeceğine işret eden Karaismailoğlu, ‘’Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya uzanan yolların kavşak noktasındaki Kırıkkale, Başkent Ankara’nın doğuya açılan kapısıdır. Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımlarımız sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale’nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Açılışını yaptığımız bu birimimizi; hizmetlerini daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara-Kırıkkale Yolu üzerinde 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile karayollarımız Kırıkkale ve civarına çok daha etkin bir hizmet verecek. Soğuk havanın etkilerini yoğun şekilde hissetmeye başladığımız bu kış gününde açtığımız yeni tesisimiz, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebilecek’’ ifadelerini kullandı.