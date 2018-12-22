Karayolları teyakkuzda

Boğazlıyan 68'inci Şube Şefliğinin kış çalışmaları hakkında Şube Şefi Ali Halat'tan bilgi alan Karayolları 6'ncı Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, kış aylarında, vatandaşların ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirleri önemsediklerini dile getirdi.

Yozgat ve ilçelerinde, kazasız belasız bir kış sezonunu geçirmeyi dileyen Yaşar, "Karayolları Bölge Müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Halkımız, sürücülerimiz rahat ve güvenilir bir kış mevsimi geçirir. Karayollarımızda eksiklik ve aksaklıklar varsa bunları da en kısa süre içerisinde gidereceğiz. Yollarımızda kurallara uymak gerekiyor. Her türlü trafik işaretlerimiz ve trafiğin akışını sağlayacak tedbirler aldık. Sürücülerimizin mutlak suretle işaretlere uyması gerekiyor" dedi.