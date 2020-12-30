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Karayolları kış sezonuna hazır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları ekipleri kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:46
Karayolları kış sezonuna hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipman, 12 bin 626 personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi. Yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından çalışma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları ekipleri yurt genelinde 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çalışmalarda kullanılmak üzere; 526 bin 129 ton tuz, 402 bin 865 metreküp tuz gregası, kritik kesimler için 9 bin 702 ton kimyasal buz çözücü ve 130 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı bilgisi aktarıldı. 

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Karayolları Kış Sezonuna Hazır
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