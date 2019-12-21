Karayolları Kar sezonunu dualarla açtı

Karayolları Bölge Şefliğinde karla mücadele sezonu öncesi kurban kesilip, dua edildi. Kaymakam Fatih Okumuş, karla mücadelede görev alacak personele çalışmalarında başarılar diledi. Kış aylarında, vatandaşların ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirleri hakkında Kaymakam Okumuş bilgi aldı. Yozgat ve ilçelerinde, kazasız belasız bir kış sezonunu geçirilmesi temennisinde bulunuldu. Karayollarının Bölge Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerinde tedbirlerin alındığı, hazırlıkların tamamladığı bildirildi. ‘Yollarımızda kurallara uymak gerekiyor. Her türlü trafik işaretlerimiz ve trafiğin akışını sağlayacak tedbirler aldık. Sürücülerimizin mutlak suretle işaretlere uyması gerekiyor’ uyarısı da yapıldı.