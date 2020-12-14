Karayolları hazır

Yozgat Valisi Ziya Polat, Karayolları 65. Şube Şefliğini ziyaret ederek, kış hazırlıkları ve alının tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin kışa hazır olduğunu belirten Vali Polat, sürücülerinde tedbirli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini söyledi. Karayolları yetkilileri, kış koşullarında görev yapacak ekiplerle birlikte araçların bakımlarının yapılıp, hazır hale getirildiğini, planlamanın 7/24 çalışabilecek şekilde yapıldığını vurguladılar. Yollardaki buzlanmaya karşı da gerekli stokların yapıldığı kaydedildi.