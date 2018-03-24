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Karayolları Alarma geçti

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Yozgat’a gelecek olması Karayollarını adeta alarma geçirdi.

Karayolları Alarma geçti

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Yozgat’a gelecek olması Karayollarını adeta alarma geçirdi.

24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Karayolları Alarma geçti

Karayolları ekipleri, bakanların Yozgat ziyaretinin kesinlik kazanmasının ardından, Uluslararası E-88 karayolunun Yozgat-Çerikli arasındaki bölümünde hummalı bir çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, bir taraftan yama, temizlik hizmetleri yaparken, diğer taraftan törenin yapılacağı Yamuklar Köyü kavşağında genişletme çalışması gerçekleştirdi. 

Son Güncelleme: 23.03.2018 18:31
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