Karayolları Alarma geçti

Karayolları ekipleri, bakanların Yozgat ziyaretinin kesinlik kazanmasının ardından, Uluslararası E-88 karayolunun Yozgat-Çerikli arasındaki bölümünde hummalı bir çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, bir taraftan yama, temizlik hizmetleri yaparken, diğer taraftan törenin yapılacağı Yamuklar Köyü kavşağında genişletme çalışması gerçekleştirdi.
24 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Son Güncelleme: 23.03.2018 18:31
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