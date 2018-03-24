Karayolları Alarma geçti

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Yozgat’a gelecek olması Karayollarını adeta alarma geçirdi.