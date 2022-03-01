Karayel’den Yozgat ziyareti

Yozgat’a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Karayel AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'e taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinin ardından Mttb il binasına geçen Karayel, teşkilatla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Yozgat Valiliğinin ziyaretinin ardından Şahin Tepesi Sosyal Tesislerine geçen Karayel, Yozgat ile ilgili mini bir toplantı yaptı. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Karayel, "Yozgat'ta teşkilatımızı ve çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. 2022 Kudüs yılı için etkili çalışmalar yapılması hususunda teşkilatımızı bilgilendirdik. Sık sık Yozgat'a geleceğiz" ifadelerini kullandı.