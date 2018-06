Karargahlar konuşuyor: CHP

Öte yandan CHP’ye gönül vermiş gençler de seçim öncesi hem CHP tabanının, hem de gençlerin düşüncelerini bizlere yansıttı. Seçim karargahındaki CHP’li seçmen saha çalışmasına desteğe çıkarken, CHP’li gençleri de parti binasında, seçim sonuçlarını takip ve analiz için seçim masası oluştururken bulduk. Diğer parti karargahındaki vatandaşlar isim ve fotoğraf vermekten kaçınırken, CHP’li gençler tam tersi bir davranış göstererek, “İsim ve fotoğraflarımızı çekmeniz sorun değil, mahsuru yok. Neticede fikir beyan ediyoruz” dediler.

CHP’ye sempati duyan gençler yaptıkları değerlendirmede partilerinin bu kez Yozgat’tan bir vekili garantilediğini söylediler.

Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Ahmet Can Ayvaz, CHP’nin birinci sıra adayı Ali Keven’le ilgili farklı bir değerlendirme yaparak “Ali Keven CHP’nin adayı değildir. Ali Keven Yozgat’ın adayıdır” yorumunu yaptı.

İbrahim Çoban isimli CHP’li genç ise CHP’nin Yozgat’tan yıllardır vekil çıkaramamasını şu gerekçelerle özetledi: “Yozgat seçmeni pek eleştirel bakmıyor. Bu yüzden tek bir partide yoğunlaşıyor. Mesela CHP de milliyetçi, CHP’nin oklarından bir tanesi milliyetçilik. AK Partide de milliyetçilik var, MHP’de de var. Aradığınız şey sadece bir partiye özgü değildir”.

İbrahim Çoban, Ali Keven’e parti içerisinde ‘Ali Amca’ diye hitap ettiklerini aktarıyor ve Keven’e Yozgat’ta derin bir sevgi duyulduğunu hatırlatarak, “AK Parti’den sıkılan insanların tercihi biz olduk. Ali Amca her dönem Yozgat insanıyla güzel diyaloglar kurmuş, saygı ve sevgi kazanmış. Önceki yıllarda liste azizliğine uğramış ama bu sefer başaracak” şeklinde konuştu.

Seçmeni fanatik olarak gördüğünü belirten Yozgatlı Tıp Fakültesi öğrencisi Berke Tuygun ise her partinin seçmenin de bu fanatikliği biraz gördüğünü beyan etti. Berke Tuygun, “Doğru da olsa yanlış da olsa ‘benim partimdir’ bakışı var. Geniş ve objektif düşünemiyor seçmen. Ama referandum sonucuna göre Yozgat’ta yüzde 25 hayır oyu var. Ben oy oranına göre CHP’nin bir vekil alacağını düşünmekteyim” diyerek görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı da konuşan Berke Tuygun, “Muharrem İnce’nin Yozgat’ta kararsız oyları alacağını düşünüyorum. İnce, seçim sürecinde muhafazakar kesimin duyduğu endişeleri de giderdi. Ailesinin muhafazakar olduğunu da herkes gördü. Kaygı ve endişeler giderildi” dedi.

İbrahim Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençler için umut olarak görülmediğini iddia ederek, “Zaten 16 yılda yapabileceklerini yaptı. Biz gençler olarak okulumuzu bitirince ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yozgat’ta Muharrem İnce’nin seçim aracına hep olumlu tepkiler geldi, el sallayanlar, selam verenler oldu. İnce, Yozgat’ta hatırı sayılır bir oy alacaktır” şeklinde konuştu.

Ahmet Can Ayvaz da, Yozgat’ta bazı AK Parti aday adaylarının ve bazı MHP seçmeninin dahi İnce’ye oy vereceğini iddia etti.

Haber:Mustafa TEKER