Tahsisli alanda hastane ve Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere Hazine’ye devri yapılan taşınmaz üzerinde bulunan binalar geçen yıl yıktırıldı. Özelleştirme İdaresi tarafından sembollük bir bedelle Erciyes Üniversitesi’ne bağlı eğitim kurumu yapılması kaydı ile Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi yapılan 73 bin 116 metrekarelik şartlı tahsisli alan, Kaymakamlık Köylere Hizmet Birliği tarafından Hazineye devrinin yapılması yönünde birlik yönetimi karar aldı. Hazineye devredilen alanın 53 dönümlük kısmına Hastane, 20 dönümlük kısmına ise Kaymakamlık Lojmanı yapılmasına yönelik çalışma başlattı. Arsa üzerinde bulunan binalar ‘çürük’ olduğu gerekçesiyle yıktırıldı. Bu gelişmeler üzerine Bozok Üniversitesi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne başvuruda bulunarak, üniversitenin kuruluşu olmadan önce Erciyes Üniversitesine şartı tahsisi yapılan taşınmazın, Yozgat’ta bir üniversitenin kurulmasıyla yapılan devir arasında bulunduğunu, Köylere Hizmet Birliği’nin kullanımından alınarak, bedelsiz olarak devrinin yapılmasını istedi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin talebi yerinde bularak, birlik tarafından Hazineye devir kararının iptal edilerek, arsanın gelişmekte olan Bozok Üniversitesi tarafından idari ve eğitim kurumlarına yönelik değerlendirmek üzere devrinin yapılması yönünde karar aldığı bildirildi. Bu arada DSP Yerköy İlçe Başkanı olan Mustafa Pekşen, Yozgat İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, ‘kamu yararını’ göz önünde bulundurarak, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

KARAR ONAYLANDI

Yozgat İdare Mahkemesi’nin karanına Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliği itiraz etti. Mustafa Pekşen'in davacı, Bozok Üniversitesi'nin müdahil olduğu dava ile ilgili dosya Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İrari Dava Dairesi'nce incelendi. Mahkeme, ’Dosyada mevcut bilgi ve belgelere göre, dava konusu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, mahkemece yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Yozgat İdare Mahkemesi'nin 15 Mayıs 2018 tarihinde yürütmeyi durdurma isteminin kabulüne ilişkin kararına yapılan itirazın reddine 20 Haziran 2018 gününde oybirliğiyle karar verildiğini’ taraflara tebliğ etti.