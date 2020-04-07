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Karar alanlar esnafı düşünmüyor!

YOZGAT Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, esnafın hakkında karar veren yetkililerin ayın birinde ATM’ye kartını sokup maaşını eksiksiz olarak aldıklarını hatırlatarak, esnaf hakkında sağlıklı kararlar veremediklerini ileri sürdü.

07 Nisan 2020 Salı 00:10
Karar alanlar esnafı düşünmüyor!

Coşgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan işyerlerinde çalışanların ve esnafın zor durumda olduğunu kaydetti. Coşgun, ‘’Yetkililerden bir an önce esnafın sesine kulak vermesini istiyoruz. Kapalı bütün işyerlerinin devlet güvencesi altına alınmalı, kapsamlı sicil affı, vergi levhası olan herkese faizsiz kredi, bütün işyerlerine kira destek kararı ve diğer taleplerimizin yerine getirilmesini bekliyoruz’’ dedi. Coşgun, işyerleri kapalı esnafın çok zor durumda olduğunu, telefonla arayan esnafın dertlerini üst makamlara iletmeye çalışmaktan başka bir şey yapamadıklarını bildirdi.

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Karar Alanlar Esnafı Düşünmüyor!
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