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Karantinayı ihlal etti

Kırklareli'nde, Yozgat’taki evinde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:29
Karantinayı ihlal etti

KIRKLARELİ'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yozgat’taki evinde karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Ömer Ö'nün, eşi Emine Ö. ile Yozgat'taki evlerinden çıkarak Kırklareli'nde yaşayan kızlarının yanına geldiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kırklareli-İstanbul kara yolunun 3. kilometresinde uygulama yaptı. Ekipler Ömer Ö. idaresindeki 22 AG 470 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan HES kodu sorgulamasında Ömer Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirlendi.  Ömer Ö. sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Otomobilde bulunan Emine Ö. ise polis ve sağlık ekiplerinin gözetiminde kızının evine bırakıldı. Hakkında adli işlem başlatılan Ömer Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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Karantinayı Ihlal Etti
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