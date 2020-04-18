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Karantina uygulanıyor

YOZGAT Merkeze bağlı Derbent köyünde karantina kaldırılırken, Çekerek ilçesine bağlı iki ilçedeki karantina süreci devam ediyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:42
Karantina uygulanıyor

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çekerek ilçesinin Yukarıkarahacılı köyündeki karantina süresinin uzatıldığını, Çandır Köyü de karantinaya alındığını bildirdi. Vali Çakır, ‘’Bu köylerimize giriş çıkışlar yasak. Yukarıkarahacılı köyümüzde 14 gün süreyle uyguladığımız karantina sonucunda karantinaya devam kararı aldık. Çandır köyümüzde de karantina başladı. Bu köylerimizde jandarmamız görev yapıyor. Çadır ihtiyaçları ise AFAD tarafından karşılanıyor. Şun için bir sorun yok’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Karantina Uygulanıyor
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