Karantina uygulanıyor

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çekerek ilçesinin Yukarıkarahacılı köyündeki karantina süresinin uzatıldığını, Çandır Köyü de karantinaya alındığını bildirdi. Vali Çakır, ‘’Bu köylerimize giriş çıkışlar yasak. Yukarıkarahacılı köyümüzde 14 gün süreyle uyguladığımız karantina sonucunda karantinaya devam kararı aldık. Çandır köyümüzde de karantina başladı. Bu köylerimizde jandarmamız görev yapıyor. Çadır ihtiyaçları ise AFAD tarafından karşılanıyor. Şun için bir sorun yok’’ diye konuştu.