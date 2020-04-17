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Karantina Sona Erdi!
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Karantina Sona Erdi!

Çekerek İlçesine Bağlı Yukarıkarahacılı Köyünde Karantina Uygulaması Sona Erdi

17 Nisan 2020 Cuma 21:28
Karantina Sona Erdi!

ÇEKEREK ilçesinin Yukarıkarahacılı köyünde karantina uygulaması sona erdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında 27 Mark 2020 tarihinde karantinaya alınan Çekerek ilçemize bağlı Yukarıkarahacılı köyünde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan saha çalışması sonucu köy halkında Covid-19’a bağlı herhangi bir bulguya rastlanmadığından Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina süresi sona ermiştir’ denildi.

Son Güncelleme: 17.04.2020 21:30
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