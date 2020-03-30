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Bir köyde karantina!..
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Karantina devam ediyor

ÇEKEREK ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köye giriş çıkış yasaklanırken, jandarma güvenlik tedbiri aldı.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:06
Karantina devam ediyor

Karantinanın devam ettiği bildirildi. Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu kapsamında, korona virüs salgınının kontrolü açısından karantinaya alınmasıyla birlikte jandarma ekipleri köy çevresinde tedbir aldı. Jandarma, girişe şerit çekip vatandaşların giriş ve çıkışına izin vermezken, araziden köye giriş yolları ise şerit çekilip hafriyat dökülerek kapatıldı. 400 nüfuslu Yukarıkarahacılı köyünde karantina sonrasında sessizlik hakim oldu. Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı köye, ulaşımın sağlandığı arazi yolları da hafriyat dökülerek kapatıldı. Çekerek İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkarahacılı köyde jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları tuttu, alternatif tali yola ise şerit çekilip, hafriyat dökülerek ulaşıma kapatıldı.

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Karantina Devam Ediyor
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