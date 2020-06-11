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Karantina bitti

Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı.

11 Haziran 2020 Perşembe 00:00
Karantina bitti

YOZGAT'ta yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Derbent köyü Çıraderesi Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede yapılan kontrollerde, Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, buradaki karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.
Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ve Boğazlıyan ilçesinde 2 apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinasının da kaldırıldığı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Karantina Bitti
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