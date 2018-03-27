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Karanlıkdere gündemde

ŞEFAATLİ Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Valiliği tarafından, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne hazırlattırılan ‘Karanlık Dere Meyvecilik’ Projesini yakın takibe aldı.

Karanlıkdere gündemde

ŞEFAATLİ Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgat Valiliği tarafından, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne hazırlattırılan ‘Karanlık Dere Meyvecilik’ Projesini yakın takibe aldı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Karanlıkdere gündemde

Oda Başkanı Ali Ulusoy, Oda Genel Sekreteri Yasin Karaca, Yozgat Odalar, Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara ve KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ile birlikte Kaymakam Yücel Erdem’i makamında ziyaret etti.
Şefaatli ilçesinin genel durumu hakkında yapılan istişarede, Karanlık Dere Meyvecilik Projesi de konuşuldu.
Kaymakam Erdem, bu konuda yapılan ve geleceğe yönelik yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi, ilçenin ekonomik kalkınması adına yapılabilecek faaliyetleri değerlendirdi.
Başkan Ulusoy ve beraberindekiler, Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak, belge alıp, işyeri açan girişimcileri de ziyaret etti.
Ziyaretlerden memnun kalan girişimcilere, başarı dileğinde bulunuldu, bundan sonraki süreçlerde de her türlü destek sözü verildi.

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