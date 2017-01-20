Karanlık geceyi anlattılar

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, 15 Temmuz’da şehit düşen Yozgatlı şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Yurtnaç, Bozok Yaylası’nın şehitler diyarı olduğunu ve en çok şehit veren vilayetlerin başında geldiğini hatırlatarak,

“Vatandaşlarımız daha önceki darbelere sessiz kaldı ama 15 Temmuz’da sessiz kalmadı. Bizde Yozgat’ta darbeci hainler sıkıyönetim metnini okutur okutmaz hemen sokağa çıktık. Halkımızda bizlerle sokağa indi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tüm Türkiye sokağa döküldü” dedi.





“KARANLIĞI AYDINLATTILAR”

Programda daha sonra 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak tanklara ve jetlere kafa tutarak, hain darbe girişiminin önlenmesinde önemli ve kritik bir rol üstlenen Ahmet Yasin Kasarcı, Ayla Kasarcı ve Abdullah İrgin, Yozgatlı vatandaşlara yaşadıklarını aktardı. Programın moderatörlüğünü ise tiyatro ve sinema sanatçısı İsmail Hakkı Ürün yaptı.





AYLA KASARCI

Hain darbe girişimine İstanbul’da ‘dur’ diyen Ayla Kasarcı, o gece birçok vatandaşın yakınlarını şehit verdiğini hatırlatarak, “Tüm şehit yakınlarından özür diliyorum. Sizler yakınlarınızı kaybettiniz, bizler hayatta kaldık” diye konuştu.





Ayla Kasarcı, evlatlarının annesiz büyüyebileceğini, ancak vatansız büyüyemeyeceğini ifade ederek,

“O yüzden hiç tereddüt etmedim. Eşimler birlikte Boğaz Köprüsü’ne vardık” dedi.





Köprüye vardıklarında silah sesleri duyduğunu belirten Ayla Kasarcı, “Eşim ateş ediyorlar dikkat et dedi ama ben inanamadım. Çünkü köprüdekiler bizim askerimizdi, öyle görünüyordu. Bize neden ateş açsınlar, ‘havaya ateş ediyorlardır’ diye düşündüm. Sonra vurulan vatandaşlarımızı görünce durumu anladım” diyerek köprüdeki manzarayı aktardı.





Ayla Kasarcı, asker kılıklı darbecilerin kendilerine ateş açmadıklarını söyleyerek, “Onlar bize ateş açmadılar, onlar bizim dilimizdeki tekbire, sırtımızdaki bayrağa ateş açtı. Darbeci hainler ordumuza olan inancımızı zedelemek istediler ama başarılı olamadılar” diye konuştu.





Ayla Kasarcı, verdiği ifadede TSK’dan şikayetçi olmadığını ve TSK içine sızan FETÖ terör örgütünden şikayetçi olduğunun altını çizdi.

O gece köprüde kolundan vurulduğunu söyleyen Kasarcı, kolundaki yaranın iyileştiğini ancak kanser tedavisinin halen devam ettiğini belirterek, “Hepsi geçer ama yüreğimdeki yara iyileşmedi. İnşallah o da iyileşecek” ifadelerini kullandı. Ayla Kasarcı, gençlere de seslenerek, “Gençler ne olursanız olun. Bazen kanunsuz bir adamda olabilirsiniz, onunda affı olur. Ama sakın vatan haini olmayın! Bunun affı yoktur” diyerek uyarıda bulundu.





AHMET KASARCI

Darbe girişimi gecesi eşi Ayla Kasarcı’yla birlikte darbecilere direnirken, sırtından vurularak yere yığılan Ahmet Kasarcı’da karanlık gecede yaşadıklarını duygu dolu ifadelerle anlattı. Sırtına aldığı yara sonucu yürüme problemi çeken Ahmet Kasarcı, önümüzdeki aylarda sağlığına kavuşacağını ve normal yürüyebileceğini de müjdeledi.





15 Temmuz’un karanlık gecesinde İstanbul’da halı sahada futbol oynadığını söyleyen Kasarcı, sık sık cep telefonunun çaldığını ve darbe girişimini telefondan öğrendiğini belirtti.





Ahmet Kasarcı, “Telefon sık sık çalınca oyunu bırakıp telefona baktım. Eşim ve yakınlarım darbe girişimi olduğunu belirttiler. Maça ara vererek eşimle bir araya geldim ve direk köprüye koştuk” dedi.





Köprüde hainlere direnirken, yaralanan birçok vatandaşı motorsikletli kuryeler ile hastanelere gönderdiklerini anlatan Ahmet Kasarcı, “Motorlu kuryelerin arkasına yaralıyı bindiriyorduk, en arkaya da bir sağlam vatandaş biniyor ve yaralıyı düşmesin diye tutarak hastaneye naklediyorduk. Çünkü ambulanslara dahi ateş açıyordu hainler ve hastanelere giden tüm yolları kesmişlerdi” ifadelerini kullandı.





Ahmet Kasarcı, bu sırada eşinin ‘vuruldum’ dediğini ancak kendisinin de sırtındaki ılıklığı hissederek, kendisinin de sırtından vurulduğunu anlattı.

Kasarcı, daha sonra şuurunun kapandığını ve gözünü hastanede açtığını da sözlerine ekledi.





ABDULLAH İRGİN

Darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunan Abdullah İrgin’i tüm Türkiye Genelkurmay Başkanlığı’nın içinden çektiği görüntülerle tanıdı. O geceyi Yozgatlı vatandaşlara aktaran Abdullah İrgin, şehit yakınlarına seslenerek, “Mustafalar ölür, Allah davası ölmez, bir evladınız ölür, bin evladınız olur” diyerek ailelere teselli verdi.





Abdullah İrgin, o gece Ankara’da uçakların alçak uçtuğunu ve Genelkurmay Başkanı’nın esir alındığı söylentilerinin dolaştığını belirterek, “Arkadaşıma ‘haydi genelkurmaya gidiyoruz’ dedi. O da bana ‘orada ne yapacağız abi’ dedi, bende ‘ en fazla ölürüz’ dedim ve yola çıktık” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı’na pencereden girdiklerini söyleyen İrgin, Genelkurmay Başkanlığı içinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı aradıklarını ancak bulamadıklarını ve bu sırada dışarıdan kendilerine ateş açıldığını söyleyerek, “Şehadete gitmiştik, bize nasip olmadı. Diğer arkadaşlara nasip oldu” diyerek duygularını ve o gece yaşananları aktardı.