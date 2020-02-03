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Karanlığa karşı mücadele

ÇEDAŞ Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gün devam eden yoğun kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yaptı.

Karanlığa karşı mücadele

ÇEDAŞ Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gün devam eden yoğun kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yaptı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:53
Karanlığa karşı mücadele

Yer yer bir metreyi bulan kar altında, gece geç saatlerde kar ve karanlıkla mücadele eden Enerji Tim’leri zorlu arazi koşullarında arızalı nakil hatlarına ulaşarak çözüm üretti. Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik, tüketicilerine her koşulda kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ÇEDAŞ Arıza Giderim Bakım ekiplerinden oluşan Enerji Tim’leri, Sivas ve Yozgat’ta iki gün süreyle etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf etti.

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Karanlığa Karşı Mücadele
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