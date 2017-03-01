“Karanlığa gömüldü!”

Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı Müdürü Adem Albayrak, Türkiye’de sayısı milyonları bulan imam hatip camiasını yıllarca mağdur ederek sistemin dışına atmayı amaçlayan 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu kararlarının üzerinden yirmi yıl geçtiğini hatırlattı.

Adem Albayrak, bu süre zarfında haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadele eden milyonların sesi olma gayretinden vazgeçmediklerini ve yaşananların canlı şahidi ve hafızası olma görevini üstlendiklerini söyledi.

Adem Albayrak, ‘İrtica ile mücadele’ adı altında sürdürülen ve MGK kararlarıyla uyumlu bir şekilde siyasi erk tarafından hayata geçirilen uygulamaların 2009 yılına kadar devam ettiğini ifade ederek,

“Şüphesiz sözü geçen uygulamalar ülkemizin toplumsal dinamiklerine aykırı bir biçimde ve ısrarla yürütüldü. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim yasası sebebiyle İmam-Hatiplerin ortaokul kısmı kapandı, katsayı uygulamasıyla mezun öğrencilerin kendi alanları dışında lisans tahsili yapmalarına mani olundu, üniversitelerimizde öğrenim görmeyi sürdüren başörtülü öğrencilerin okullarına devam etmesi yasaklandı ve ‘irtica’ yaftasına maruz kalan binlerce memur işinden oldu” diye konuştu.

Adem Albayrak, 28 Şubat’ı hatırlatmanın bugünü anlamlandırdığını ve yarınların ise doğru okunması için elzem bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, büyük umutlar beslenen yeni neslin, 28 Şubat’a şahit olmuş büyüklerinden devraldığı bayrağı aynı şuurla daha yükseklere taşıyacaklarından emin olduğunu söyledi.

Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı Müdürü Adem Albayrak, tıpkı 15 Temmuz gibi 28 Şubat’ında Türkiye’ye yönelik art niyet taşıyan bir kasıt ve hain bir darbe girişimi olduğunu hatırlatarak,