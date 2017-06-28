Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101208
ALTIN
140.071
DOLAR
3.5588
STERLİN
4.5990
EURO
4.0383

Karanfillerle süslendi

Yozgat’ta Ramazan Bayramı arifesinde Vali Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Karanfillerle süslendi

Yozgat’ta Ramazan Bayramı arifesinde Vali Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
28 Haziran 2017 Çarşamba 09:05
94 Okunma
Karanfillerle süslendi

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen kahramanların mezarları karanfillerle süslendi.
Yozgat Şehitliğini hanımefendi ile birlikte ziyaret eden Vali Yurtnaç şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.
Vali Yurtnaç 26 Mayıs’ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker'in kabrini ziyaret eden yakınlarına sabır dileyip, kabri başında dua etti.
Arife günü kabir ziyaretlerinin güzel adetlerden biri olduğunu ve bunun yaşatılması gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, “Şehitlerimizi ve bizlere bıraktıkları emanetlerini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Biz bu topraklarda onların kanları ve canları üzerinde yaşıyoruz. Bunun bilincindeyiz ve bunu da devamlı çalıştığımız yerlerde diri tutmak, halkımızın gündeminde tutmak için bu tür kabir ziyaretlerini yapıyoruz” dedi.
Şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Mekanları cennet olsun, rabbim rahmet eylesin, inşallah devletimiz milletimiz payidar kalacaktır” diye konuştu.
Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ise, bu vatanın şehitlerin sayesinde var olduğunu belirterek, “Burada yatanların hepsi bizim çocuklarımız. Hepsine Yasin’i şerif okuduk. Allah yakınlarına sabır versin” diye konuştular.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Havalimanında uzlaşma
Havalimanında uzlaşma
Yozgat’tan doğaya!
Yozgat’tan doğaya!
Cuma günü açılıyor
Cuma günü açılıyor
Can'a yeni görev!
Can'a yeni görev!
Fabrika değil sosyal kurum
Fabrika değil sosyal kurum
İşçinin yüzü güldü
İşçinin yüzü güldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim