Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen kahramanların mezarları karanfillerle süslendi.

Yozgat Şehitliğini hanımefendi ile birlikte ziyaret eden Vali Yurtnaç şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.

Vali Yurtnaç 26 Mayıs’ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker'in kabrini ziyaret eden yakınlarına sabır dileyip, kabri başında dua etti.

Arife günü kabir ziyaretlerinin güzel adetlerden biri olduğunu ve bunun yaşatılması gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, “Şehitlerimizi ve bizlere bıraktıkları emanetlerini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Biz bu topraklarda onların kanları ve canları üzerinde yaşıyoruz. Bunun bilincindeyiz ve bunu da devamlı çalıştığımız yerlerde diri tutmak, halkımızın gündeminde tutmak için bu tür kabir ziyaretlerini yapıyoruz” dedi.

Şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuduklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Mekanları cennet olsun, rabbim rahmet eylesin, inşallah devletimiz milletimiz payidar kalacaktır” diye konuştu.

Şehitliği ziyaret eden vatandaşlar ise, bu vatanın şehitlerin sayesinde var olduğunu belirterek, “Burada yatanların hepsi bizim çocuklarımız. Hepsine Yasin’i şerif okuduk. Allah yakınlarına sabır versin” diye konuştular.

