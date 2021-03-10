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Karanfil dağıttılar

CUMHURİYET Halk Partisi Kadın Kolları, sokakta karanfil dağıttı. Geçtiğimiz yıl kadın cinayeti işlenmeyen 12 ilinden biri olan Yozgat’ta CHP Kadın Kolları karanfil dağıtıp, bilgilendirmede bulundu.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:08
Karanfil dağıttılar

Yapılan yazılı açıklamada ise, istihdamda tutunabilen kadınların çoğunun, düşük ücretle, sendikasızlıkla, işini kaybetme korkusuyla, uzun çalışma süreleriyle, mobbingle baş etmeye, evine ekmek götürme mücadelesi verdiğine dikkat çekildi. Açıklamada, ‘’Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz: Her kadın emekçidir! Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşam kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili Kadınlar olarak; bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız’’ denildi. 

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Karanfil Dağıttılar
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