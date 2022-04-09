Karaman adaylığını açıkladı

Sağlık Çalışanları ile düzenlediği programda bir araya gelen Karaman, yapılacak olan genel kurul toplantısında Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Sağlık çalışanlarını da ziyaret eden ve onların dertlerini dileyen Karaman yaptığı açıklamada, bundan 27 yıl önce üstad Mehmet Akif İnan’ın bir gurup inanmış arkadaşı ile başlatmış olduğu bu büyük harekete kendilerinin de aynı inanç ile bayrağı devralmaya hazır olduğunu söyledi. İnanmış dostları ile birlikte ve Allah’ın izini ile 2022 yılı sonunda yapılacak olan Sağlık-Sen Yozgat şube başkanlığına aday olduğunu duyuran Karaman, ‘’Rabbim çıkmış olduğumuz bu mukaddes yolda bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Biz yenilikler için varız, biz gönüllere hitap etmek için varız, bizler bozan değil toparlayan kucaklayan olmak için varız ve bu yüzden buradayız. Bizler sağlık sisteminin her alanında ter dökmüş, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış yeri gelmiş darp edilmiş ve hatta ambulans ile kaza yapıp ölümden dönmüş sahayı bilen, nöbet tutmanın zorluklarını yaşayan bilgi ve deneyim olarak kendini geliştirmiş ve yenilikçi bir bakış açısına sahip kişileriz. Bu güne kadar ki bilgi deneyim ve tecrübelerimizle saha da aktif çalışan tüm meslektaşlarımızın dert ve sıkıntılarını, beklentilerini taleplerini kendi aralarından çıkan arkadaşları olarak iyisini, kötüsünü yaşayarak ve deneyimleyerek yakından bilmekteyiz. Çözüm konusunda meslektaşlarımızın yanında olacağız. Bu kısa sürede 14 Mart Tıp Bayramında ve Berat Kandilinde meslektaşlarımızı unutmadık sendikamızı hediyelerimizle temsil ettik ve çok büyük olumlu sonuçlar aldık. Bizler gönül sendikacılığı sloganı ile yolumuza çıkarken sendikacılık anlamında yıllardır süre gelen ve ister istemez oluşan kişisel mental yorgunluğun değişim ile düzeleceğini ve değişimin şart olduğu inancımızı sahada yansımasını görmek doğru yolda olduğumuz fikriyatını pekiştirmiştir. Covid19 salgının en büyük ve fedakar çalışanları olan tüm meslektaşlarım her şeyin en güzeline layıktırlar. Bizde meslektaşlarımızın haklarını en yüksek seviyede onların sıkıntılarını bilenler olarak savunmak için, bu göreve talibiz. Buradan yanımızda olsun olmasın bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma şükranlarımı sunar teşekkür ederim’’ dedi.