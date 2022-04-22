Karakoç anıldı

Eczacı Mehmet Ali Çakır’ın katılmış olduğu sohbet programında Sezai Karakoç yad edildi. Yozgat Türk Ocağı’nın ‘Ramazan Sohbetleri’ zengin içeriği ve ilgi çekici konularıyla cazibesini artırmaya devam ediyor. Şehrin nitelikli bilgi birikimine katkı veren programlar, Yozgat akşamlarını verimli geçirmek isteyenlerin buluşma vesilesi haline geldi. Çakır, ‘Samanyolunda Ziyafet Sezai Karakoç’un Oruç Yazıları’ başlığı etrafında katılımcılara bilgiler paylaştı. Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç ve Sezai Karakoç’tan kısa bilgiler aktaran Çakır, gençlik yıllarında kendilerini ve özellikle 70’li yıllarda toplumu etkileyen bu şairlerin Türk gençliğine yön veren örnek şiirlerinden bazılarını okudu. Program sonunda katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Çakır, programda emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti. Buluşmanın sonunda Ocak Başkanı Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel, düzenledikleri programların Yozgat’ta entelektüel birikime verdiği katkılar açısından kısa bir değerlendirme yaparak, katılımcılara ve verdiği değerli bilgiler sebebiyle Eczacı Mehmet Ali Çakır’a teşekkür etti.