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Karakaya anlattı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği(BEYDER)nin bu haftaki konuğu Yozgatlı Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya oldu.

Karakaya anlattı

BOZOK Eğitim ve Yardımlaşma Derneği(BEYDER)nin bu haftaki konuğu Yozgatlı Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya oldu.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Karakaya anlattı

BEYDER’de her hafta gerçekleştirilen geleneksel sohbetlerin bu haftaki konusu Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy oldu.
Araştırmacı Yazar Yusuf Karakaya, katılımcılara Çanakkale Zaferi ve Çanakkale ruhunu anlattı.
Daha sonra Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u farklı yönleri ve karakteristik özellikleriyle aktaran Karakaya, Akif’in şiirlerinde verdiği mesajlar ve edebi estetiğe dikkat çekti.
Mehmet Akif Ersoy’un sadece bir şair olmadığını vurgulayan Karakaya, Akif’in aynı zamanda bir karakter abidesi olduğunu aktararak, onun güçlü karakterini konferansa katılan gençlere anlattı.
Mehmet Akif Ersoy’u anmanın yeterli olmayacağına dikkat çeken Karakaya, tüm gençlerin Akif gibi bir karakterle yetişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, günün anısına Yusuf Karakaya’ya kitap takdiminde bulundu.

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