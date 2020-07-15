Karakaçanlı araba

MOTORLU taşıt sayısı ile birlikte traktör varlığının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta, motorlu taşıt yakıtı fiyatlarının yüksek olması özellikle kırsalda yaşayan çiftçileri alternatif, daha az masraflı ulaşımı tercih etmelerine neden oluyor. Akaryakıt, vize, ehliyet, ruhsat, kasko, sigorta gibi zorunluluğu olmayan karakaçanlar, alternatif ulaşım aracı olarak kendisini gösteriyor. Bahar mevsimi güzel olduğu sürece yem sıkıntısının da olmadığını belirtilen karakaçanlar, şu günlerde büyük rağbet görüyor. Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde, karakaçan ile ulaşımını sağlayanlardan birisi de çiftçilikle geçimini temin eden Salim Öztürk. ‘Kadife’ adını verdiği karakaçanı ile ulaşımını masrafsız sağlayan Salim Öztürk, karakaçanın çektiği iki tekerlekli arabasıyla bağ, bahçe, tarla tapan işlerine gidip geliyor.