KARADENiZE RAKiP OLUYORUZ

YOZGAT ile birlikte KOP bölgesinde yer alan ilerdeki iç sularda başlatılan balıkçılık faaliyetleri sonucunda elde edilen su ürünlerinin pazarlanmasıyla, su ürünleri üretiminin önemli bölümünü karşılayan Karadeniz’e rakip olmaya başladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi, 13 üniversitenin birlikteliğiyle kurulan Üniversiteler Birliği işbirliğiyle 2013 yılından bu yana geleneksel olarak yapılan Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumlarının yedincisi de tamamlanarak, bildiri kitabı yayınlandı. Bölgedeki su ürünleriyle ilgili olarak yapılan araştırma ve değerlendirme sonuçlarına da kitapçıkta yer verildi. Yozgat, Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale ilerinin 2018 yılı su ürünleri üretim miktarlarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada, TÜİK verilerinden de yararlandı.

KIRŞEHİR VE

YOZGAT ÖNDE

KOP bölgesi illerinin 2018 yılı toplam su ürünleri üretiminin 3 bin 214 ton olduğu belirtilen raporda, gökkuşağı alabalık, aynalı sazan, tilapya balık türlerinin bölgede üretiminin yapıldığı, Kırşehir’de, bin 107 tonluk gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğiyle ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Bin 50 ton alabalık, bir ton aynalı sazan üretimi ile Yozgat’ın ikinci sırada yer aldığına vurgu yapıldı. Karaman’ın 678 ton alabalık yetiştiriciliğiyle üçüncü sırada yer aldığının altı çizildi. Konya’da 295 ton alabalık, 12 ton tilapya, Niğde’de 67 ton alabalık, Nevşehir’de 4 tonluk sazan yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. Aksaray ve Kırıkkale illerinin herhangi bir yetiştiricilik faaliyeti bulunmadığının da altı çizildi. Türkiye’nin 2018 yılı iç su ürünleri yetiştiricilik miktarı 105 bin 111 ton olduğu, KOP bölgesi illerinin 2017 yılında yetiştirdiği 2 bin 620 ton su ürünleri ile Türkiye iç su ürünleri yetiştiriciliğinin yüzde 2,5’ini karşıladığı anlatıldı. 2018 yılında gerçekleşen 3 bin 214 ton su ürünleri üretimi ile Türkiye toplam yetiştiriciliğinin yüzde 3,05’ini karşılandığına vurgu yapıldı.

YOZGAT

AVCILIKTA BİRİNCİ

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi kapsamındaki illerde su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik istatistikleri incelenerek, 2016-2018 yılları arasındaki mevcut durum ortaya konuldu. Bölgede, Türkiye’nin toplam su ürünleri üretiminin yüzde 2,8’lik kısmının gerçekleştirildiği açıklandı. Bölgede en fazla yetiştiriciliği yapılan türün Gökkuşağı alabalığı olduğuu, üretimin yüzde 98,5’ini oluşturduğu bildirildi. Yüzde 0,9 oranında Tilapya, yüzde 0,6 oranında sazan yetiştirildiği ifade edildi. Kırşehir’in yüzde 35,2’li üretimle ilk sırada yer alırken, yüzde 24,5 ile Yozgat ikinci, yüzde 24,3 ile Karaman üçüncü sırada bulunuyor. KOP bölgesinde 2018 yılı itibariyle 3 bin 259 ton su ürünleri avcılığı yapılmış olup bu değer Türkiye’nin toplam su ürünleri avcılığının yüzde 11,7’sine tekabül ettiği açıklandı. 2016-2018 yılları ortalamasına göre en yüksek avcılık yüzde 36,5 ile Yozgat’ta gerçekleştirildi. Yozgat’ı yüzde 30’lık üretimle Kırşehir, yüzde 23,6’lı üretimle de Konya takip etti. Tür bazında ise en yüksek avcılık değerine sahip türün yüzde 37,5’lik oran ile Gümüş olduğu, bunu sırasıyla gümüşi havuz balığı yüzde 36,5), sazan yüzde 12,8, sudak yüzde 5,8, kerevit yüzde 2,4 ile izledi. Diğer türlerin ise yüzde bir civarında veya daha düşük oranlarda olduğu bildirildi. KOP bölgesinde avcılıktan elde edilen ürün miktarının arttırılmasına yönelik olarak sürdürülebilir avcılık ilkeleri doğrultusunda stratejiler geliştirilmesi, uygun alanlarda yetiştiriciliğin desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

AVRUPA'YA

BALIK İHRACATI

Yozgat'ta baraj ve göletlerde tutulan gümüş balığı, Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste işlendikten sonra, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satılıyor. Süreyyabey ve Gelingüllü barajları başta olmak üzere baraj ve göletlerden tutulan gümüş balıklarını işlemek için Sarıkaya ilçesinde tesis kuruldu. Tesise getirilen tonlarca gümüş balığının dondurup, paketlenerek ihraç edildiği kaydedildi. Çekerek ilçesine sulama amaçlı kurulan baraj, bölge halkının geçim kaynağı haline geldi. Bölge halkı, balık sezonunda tonlarca gümüş, sazan, çay ve alabalık üreterek Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta yıllık 2 bin ila 4 bin ton arasında üretilen balıklar başta İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler olmak üzere Irak, Suriye ve İran gibi ülkelerinin sofralarında yer buluyor.

