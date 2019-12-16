KARADENiZ'E AÇILIYORUZ

Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Yozgat Valiliğine verdiği bilgi notunda, Yozgat’ın Kuzey bölgesinde yer alan ilçelerle Karadeniz bölgesindeki illerin bağlantı yollarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Gülhaş, Aydıncık ilçesinden geçmekte olan Alaca-Zile Yolunun toplam 32 kilometre uzunluğundaki yolun bölünmüş yol- bitümlü sıcak karışım standardında olduğunu söyledi. Gülhaş, geçen yıl sonu itibariyle toprak işleri ve sanat yapılarındaki çalışmaların yüzde 90’lık kısmının tamamlandığını, bu yıl 2 kilometrelik kesimde Bölünmüş Yol /Sathi Kaplama olarak tamamlanmasının hedeflenerek, üstyapı çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Bölge Müdürü Gülhaş, ‘’Çiğdemli-Beyyurdu-Çekerek-Tokat İl Sınırı yolu toplam 44 kilometre uzunluğundaki yolumuz tek yönlü- bitümlü sıcak karışım standardındadır. 2019 yılında 8 kilometrelik kesimin yapılması hedeflenmiş olup, yolun 3 kilometresi kısmı tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca bu proje kapsamında Gökdere varyantında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar devam etmekte olup, yılsonu itibariyle 8 kilometrelik kesimin teraslama seviyesinde tamamlanması planlanmıştır’’ dedi. Bölge Müdürü Gülhaş, yolunun toplam 52 kilometre uzunluğundaki Sorgun-Çekerek ayrımı Çiğdemli-Kadışehri yolunun da tek yönlü sathi kaplama standardında bulunduğunu bildirdi. Gülhaş, yolun 5 kilometrelik kesiminin tamamlanmasının hedeflendiğini, terasman seviyesinde tamamlandığını, çalışmalar devam ettiğini bildirdi.

ALACA-ZİLE YOLU

Toplam 32 kilometre uzunluğundaki yolun tek yol çalışmaları sathi kaplamalı olarak 2012 yılında tamamlandı. Bölünmüş Yol- bitümlü sıcak karışım standardında yapılması için 10 Ocak 2017 tarihinde 78 milyon 998 bin lira sözleşme bedeli ile ihalesi yapıldı. İşin bitiş tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu bildirildi. Proje tutarı 158 milyon lira olan yol için başlangıçtan itibaren yapılan toplam harcamasının 2017 yılı sonu itibariyle 22 milyon 719 bin lira olduğu, nakdi gerçekleşmenin yüzde 14, fiziki gerçekleşmenin yüzde 18 seviyesinde olduğu öğrenildi. Kalan işin proje tutarının 135 milyon 281 bin lira civarında bulunduğu, geçen yıl 10 milyon lira ödenek öngörüldüğü, 10 milyon 936 bin lira harcama yapıldığı bildirildi.

SORGUN-ÇEKEREK YOLU

Toplam 7 kilometre uzunluğundaki Tek Yönlü standardındaki yolun ihalesi 30 Ocak 2015 tarihinde 14 milyon 638 bin lira ihale bedeli ile yapıldı. 31 Aralık 2019 tarihinde bitirilmesi planlandı. Sorgun-Çekerek yolunun Gökiniş köyü civarındaki heyelan ıslah edilemediğinden, 7 kilometrelik varyant ile heyelan geçişinin değiştirilmesi hedeflendi. 2017 yılı sonuna kadar toplam13 milyon 279 bin lira harcandı. Nakdi gerçekleşmenin oranı yüzde 44, fiziki gerçekleşme oranın da yüzde 49 olduğu bildirildi. Geçen yıl 1 milyon 939 bin lira harcama yapıldığı çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

