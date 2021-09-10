Karadağ, hayran kaldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YOBÜYÖS ve TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (C1) Sertifika sınavı için gittiği Azerbaycan’da bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu. Karadağ, Bakü’de bulunan Kimya Enstitüsü’nü de ziyaret ederek, Genel Direktörü Muharremoğlu Abbasov'dan enstitünün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Rektör Karadağ, kardeş ülke Azerbaycan’ın pek çok alanda olduğu gibi temel bilimler alanında da büyük çalışmalara imza attığını gördüğünü söyledi. Karadağ, Kimya Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaların bu noktada dikkat çekici ve takdire şayan olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Enstitü Genel Koordinatörü Abbasov’un verdiği bilgilerden anlıyoruz ki Enstitü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde önemli patentler alınmış. Özellikle yanıklara ciddi etkisi olan ilaçların, İsrail menşeli gübrelere göre 3-4 kat daha fazla üretebilen gübrelerin geliştirilmesi başta olmak üzere petrol konusundaki önemli çalışmalar yapılmış. Azerbaycan üniversitelerinin belli alanlarda araştırma yapma konusunda çok üst düzeyde bir çalışma içerisinde olduklarını gözlemledim. Bu noktada Türkiye'deki üniversitelerimizin temel bilimler ve mühendislik alanındaki deneyimlerinden de istifade edilebileceğini düşünüyorum’’ diye konuştu.