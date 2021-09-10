Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1452.67
ALTIN
487.19
DOLAR
8.4444
STERLİN
11.7057
EURO
9.9991

Karadağ, hayran kaldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kimya Enstitüsü’nü de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, enstitünün yaptığı çalışmalar neticesinde önemli patentler alınmış olmasından memnuniyet duyduğu söyledi.

10 Eylül 2021 Cuma 00:17
Karadağ, hayran kaldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, YOBÜYÖS ve TÖMER Türkçe Dil Yeterlik (C1) Sertifika sınavı için gittiği Azerbaycan’da bir dizi ziyaretlerde ve temaslarda bulundu. Karadağ, Bakü’de bulunan Kimya Enstitüsü’nü de ziyaret ederek, Genel Direktörü Muharremoğlu Abbasov'dan enstitünün çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Rektör Karadağ, kardeş ülke Azerbaycan’ın pek çok alanda olduğu gibi temel bilimler alanında da büyük çalışmalara imza attığını gördüğünü söyledi. Karadağ, Kimya Enstitüsü'nün yaptığı çalışmaların bu noktada dikkat çekici ve takdire şayan olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Enstitü Genel Koordinatörü Abbasov’un verdiği bilgilerden anlıyoruz ki Enstitü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde önemli patentler alınmış. Özellikle yanıklara ciddi etkisi olan ilaçların, İsrail menşeli gübrelere göre 3-4 kat daha fazla üretebilen gübrelerin geliştirilmesi başta olmak üzere petrol konusundaki önemli çalışmalar yapılmış. Azerbaycan üniversitelerinin belli alanlarda araştırma yapma konusunda çok üst düzeyde bir çalışma içerisinde olduklarını gözlemledim. Bu noktada Türkiye'deki üniversitelerimizin temel bilimler ve mühendislik alanındaki deneyimlerinden de istifade edilebileceğini düşünüyorum’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KaradağHayran Kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tehlikeye Davetiye!
Tehlikeye Davetiye!
Başkanlar istişare yaptı
Başkanlar istişare yaptı
Güvenli eğitim uygulaması
Güvenli eğitim uygulaması
Gençlerin keşfi sürüyor
Gençlerin keşfi sürüyor
Annelere hediye
Annelere hediye
Projelere yakın takip
Projelere yakın takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim